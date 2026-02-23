Новые правила авиаперелетов с 1 марта 2026 года: родителей с детьми до 12 лет будут сажать рядом бесплатно

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу обновленные правила, которые закрепят новые обязанности авиакомпаний по информированию пассажиров, уточнят порядок обслуживания при задержках рейсов и расширят возможности провоза ручной клади для отдельных категорий граждан. Электронный посадочный талон будет официально приравнен к бумажному, а родителям с детьми станет проще размещаться рядом в салоне самолета.

Обновления предусмотрены приказом министерства транспорта Российской Федерации (Минтранса) от 15 октября 2025 года №341 «О внесении изменений в приказ министерства транспорта Российской Федерации от 28 июня 2007 года №82», которым утверждены федеральные авиационные правила перевозки пассажиров и багажа.

Как пояснили в пресс-службе Минтранса России, корректировки стали частью комплексной работы по актуализации нормативной базы в гражданской авиации.

«Данная работа проведена в рамках системного обновления регулирования в отрасли. Среди ключевых изменений — конкретизация порядка оказания услуг пассажирам при перерыве в перевозке, уточнение правил размещения родителей с детьми до 12 лет и распространение скидок на детей, следующих без сопровождения», — сообщили в ведомстве.

Адвокат, автоюрист Тимур Маршани обращает внимание, что изменения существенно расширяют перечень гарантий для путешественников.

«Пассажиры получат право на полное предварительное информирование об условиях перелета, тарифах, порядке изменения билетов и возврата средств, в том числе при вынужденном отказе от полета из-за болезни или задержки рейса более чем на 30 минут», — отметил эксперт.

Кроме того, с 1 марта 2026 года электронный посадочный талон будет приравнен к бумажному и станет официальным документом, который можно использовать при прохождении всех процедур в аэропорту. Отдельно расширяются возможности провоза ручной клади для маломобильных пассажиров, а также для родителей с детьми, пишут «Известия».

«Детские коляски и другие устройства можно будет перевозить бесплатно даже в том случае, если ребенок фактически не летит этим рейсом. Кроме того, закрепляется правило обязательного размещения детей до 12 лет рядом со взрослым без дополнительной платы», — пояснил Маршани.