В Пскове на площади Победы почтили память павших героев в День защитника Отечества

Торжественное возложение цветов к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата состоялось в Пскове на площади Победы. Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества, сообщили в пресс-службе МЧС Псковской области.

В честь памятной даты состоялась торжественно-траурная церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов к мемориалу. В мероприятии приняли участие официальные лица, ветераны, военнослужащие, представители общественных организаций и жители города. Участники почтили память павших минутой молчания, после чего возложили цветы к мемориалу. 

 

От главного управления МЧС России по Псковской области цветы к Вечному огню возложил первый заместитель начальника Евгений Сычев. Вместе с ним память защитников Родины почтил молодежный совет ведомства и кадеты пожарно-спасательной направленности МБОУ «Гимназия № 29».

