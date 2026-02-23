Солнечное гало запечатлели в Новоржевском округе

Эффект гало вокруг солнечного диска заметили сегодня в Новоржевском муниципальном округе. Снимок опубликован в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «АстроПсков» / «ВКонтакте»

Солнечное гало — это атмосферное оптическое явление, образующее светящееся кольцо, дуги или «ложные солнца» (паргелии) вокруг светила. Оно возникает из-за преломления и отражения света в ледяных кристаллах перистых облаков. Чаще всего наблюдается в мороз, предвещая изменение погоды, например снегопад или потепление.