Ушла из жизни выдающийся педагог и депутат Великолукской городской Думы Татьяна Ефимова

22 февраля 2026 года на 69-м году жизни скончалась выдающийся педагог, руководитель, «Отличник народного просвещения» и мудрый общественный деятель города Великие Луки Татьяна Ефимова, сообщили в управлении образования города.

Фото: управление образования города Великие Луки

В ведомстве отметили, что жизненный путь Татьяны Ефимовой был неразрывно связан с воспитанием подрастающего поколения. С 1986 года она возглавляла ясли-сад №2 ВЗВА, а с 2000 года на протяжении многих лет руководила детским садом №8 комбинированного вида.

Помимо преданности педагогике, она активно участвовала в жизни города, представляя интересы граждан в качестве депутата Великолукской городской Думы. Татьяну Ефимову отличали высокая внутренняя культура, принципиальность, порядочность и истинная интеллигентность.

«Светлая память о Татьяне Юрьевне, человеке большого сердца и созидательной энергии, навсегда сохранится в сердцах ее близких, друзей, коллег и многочисленных воспитанников. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», написали в управлении образования.

Церемония прощания пройдет 24 февраля в 12:00 в ритуальном зале на улице Ставского.