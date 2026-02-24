 
Общество

«Фильм тяжелый, но очень нужный»: Глава Локнянского округа поделился впечатлениями от картины о подвиге Матвея Кузьмина

0

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своем Telegram-канале рассказал о посещении специального показа фильма «Семь верст до рассвета», приуроченного ко Дню защитника Отечества. Картина посвящена подвигу старейшего Героя Советского Союза, великолучанина Матвея Кузьмина.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / Telegram

Вместе с супругой, Иван Белугин посмотрел ленту, которая произвела на него сильное впечатление:

«23 февраля мы отмечаем день, который объединяет всех, кто защищал и защищает Родину. Этот праздник — о мужестве, ответственности и готовности прийти на помощь в любой момент. Символично, что именно сегодня с супругой Кариной приняли участие в специальном показе фильма "Семь верст до рассвета" про подвиг старейшего, великолукского Героя Советского Союза Матвея Кузьмина. Фильм тяжелый, но очень нужный к просмотру».

Глава муниципалитета также отметил, что история картины оказалась для него личностно значимой. Он напомнил, что 31-я отдельная курсантская стрелковая бригада, бойцы которой освобождали его родную деревню Ущицы Куньинского округа, также имеет отношение к событиям тех лет.

«15 лет назад я и мечтать не мог, что 31 отдельная курсантская стрелковая бригада будет на экране. За 2 недели до подвига Матвея Кузьмина, ее бойцы освободили мою родную деревню Ущицы Куньинского округа. Если интересно узнать о бригаде курсантов чуть больше, приезжайте в музей в Ущицы, там вся экспозиция посвящена ей», — пояснил Иван Белугин.

Кроме того, глава округа признался, что год назад ему посчастливилось самому принять участие в съемках фильма, пусть и в коротком эпизоде. По его словам, это стало уникальной возможностью прикоснуться к истории.

Напомним, предпоказ фильма «Семь верст до рассвета» прошел в Пскове вчера, 23 февраля, в кинотеатре «Мираж Синема».

