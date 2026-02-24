«Фильм тяжелый, но очень нужный»: Глава Локнянского округа поделился впечатлениями от картины о подвиге Матвея Кузьмина

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своем Telegram-канале рассказал о посещении специального показа фильма «Семь верст до рассвета», приуроченного ко Дню защитника Отечества. Картина посвящена подвигу старейшего Героя Советского Союза, великолучанина Матвея Кузьмина.
Фото здесь и далее: Иван Белугин / Telegram
Вместе с супругой, Иван Белугин посмотрел ленту, которая произвела на него сильное впечатление:
Глава муниципалитета также отметил, что история картины оказалась для него личностно значимой. Он напомнил, что 31-я отдельная курсантская стрелковая бригада, бойцы которой освобождали его родную деревню Ущицы Куньинского округа, также имеет отношение к событиям тех лет.
Кроме того, глава округа признался, что год назад ему посчастливилось самому принять участие в съемках фильма, пусть и в коротком эпизоде. По его словам, это стало уникальной возможностью прикоснуться к истории.
Напомним, предпоказ фильма «Семь верст до рассвета» прошел в Пскове вчера, 23 февраля, в кинотеатре «Мираж Синема».