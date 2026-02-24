 
Общество

Дновский район отмечает 82-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков

0

Город Дно и Дновский район сегодня, 24 февраля, отмечают 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 

Город Дно был освобожден частями 54-й Армии и 1-й Ударной Армии в ходе проведения Старорусско-Новоржевской операции. Среди подразделений, принимавших участие в боях, была 182-я стрелковая дивизия 1-й Ударной Армии. Только за двое суток наступления она освободила 85 населённых пунктов, в ходе штурма 23-24 февраля 1944 года освободила город Дно. 

Во время оккупации часть Дновского района входила в Партизанский край. Народные мстители совершали диверсии до самого наступления Красной Армии.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026