Дновский район отмечает 82-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Город Дно и Дновский район сегодня, 24 февраля, отмечают 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Город Дно был освобожден частями 54-й Армии и 1-й Ударной Армии в ходе проведения Старорусско-Новоржевской операции. Среди подразделений, принимавших участие в боях, была 182-я стрелковая дивизия 1-й Ударной Армии. Только за двое суток наступления она освободила 85 населённых пунктов, в ходе штурма 23-24 февраля 1944 года освободила город Дно.

Во время оккупации часть Дновского района входила в Партизанский край. Народные мстители совершали диверсии до самого наступления Красной Армии.