Подстреленный в Палкинском округе пес Лорд идет на поправку — волонтеры

Подстреленный в Палкинском округе пёс по кличке Лорд постепенно восстанавливается после травмы. Об этом сообщили в официальной группе псковского приюта «Лесопилка» в соцсети «ВКонтакте».
Фото и видео: «Зоозащита. Приют «Лесопилка». Псков» / «ВКонтакте»
Они особо отметили вклад директора Ольгинской гимназии Ольги Вихровой, которая вновь пришла на помощь животному: «Снова и снова на помощь пришла директор Ольгинской гимназии — Вихрова Ольга! Ольга Юрьевна оплатила операцию Лорду!».
Волонтёры подчеркнули, что пёс бесконечно благодарен всем, кто откликнулся на его беду.
Напомним, в Палкинском округе неизвестные стреляли в собаку по кличке Лорд. Полиция проводила проверку.
Волонтеры спасли собаку, получившую огнестрельное ранение. Животному потребовалась операция.