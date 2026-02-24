Подстреленный в Палкинском округе пес Лорд идет на поправку — волонтеры

Подстреленный в Палкинском округе пёс по кличке Лорд постепенно восстанавливается после травмы. Об этом сообщили в официальной группе псковского приюта «Лесопилка» в соцсети «ВКонтакте».

Фото и видео: «Зоозащита. Приют «Лесопилка». Псков» / «ВКонтакте»

«Лорд идёт на поправку. Стал немного приступать на лапку. Но ещё бережёт её — и правильно! В его случае всё должно идти медленно, осторожно», — рассказали волонтёры.

Они особо отметили вклад директора Ольгинской гимназии Ольги Вихровой, которая вновь пришла на помощь животному: «Снова и снова на помощь пришла директор Ольгинской гимназии — Вихрова Ольга! Ольга Юрьевна оплатила операцию Лорду!».

Волонтёры подчеркнули, что пёс бесконечно благодарен всем, кто откликнулся на его беду.

«Лордик, конечно, полностью восстановится — ведь у него целая армия добрых помощников! Спасибо!» — добавили в приюте.

Напомним, в Палкинском округе неизвестные стреляли в собаку по кличке Лорд. Полиция проводила проверку.

Волонтеры спасли собаку, получившую огнестрельное ранение. Животному потребовалась операция.