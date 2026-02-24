 
Общество

Подстреленный в Палкинском округе пес Лорд идет на поправку — волонтеры

0

Подстреленный в Палкинском округе пёс по кличке Лорд постепенно восстанавливается после травмы. Об этом сообщили в официальной группе псковского приюта «Лесопилка» в соцсети «ВКонтакте».

Фото и видео: «Зоозащита. Приют «Лесопилка». Псков» / «ВКонтакте»

«Лорд идёт на поправку. Стал немного приступать на лапку. Но ещё бережёт её — и правильно! В его случае всё должно идти медленно, осторожно», — рассказали волонтёры.

Они особо отметили вклад директора Ольгинской гимназии Ольги Вихровой, которая вновь пришла на помощь животному: «Снова и снова на помощь пришла директор Ольгинской гимназии — Вихрова Ольга! Ольга Юрьевна оплатила операцию Лорду!».

Волонтёры подчеркнули, что пёс бесконечно благодарен всем, кто откликнулся на его беду.

«Лордик, конечно, полностью восстановится — ведь у него целая армия добрых помощников! Спасибо!» — добавили в приюте.

Напомним, в Палкинском округе неизвестные стреляли в собаку по кличке Лорд. Полиция проводила проверку. 

Волонтеры спасли собаку, получившую огнестрельное ранение. Животному потребовалась операция. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026