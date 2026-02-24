Псковичам рассказали, какая сумма задолженности может стать причиной запрета выезда за границу

Какая минимальная сумма задолженности может стать причиной запрета выезда за границу, рассказали псковичам в пресс-службе Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Изображение: пресс-служба ГМУ ФССП России

Судебные приставы могут вынести постановление о временном ограничении на выезд должника, если требования исполнительного документа не исполнены в срок, отведённый для добровольного погашения долга. (ст. 67 № 229-ФЗ).

Ограничения возможны при задолженности свыше 10 тысяч рублей: по алиментам, требованиям о возмещении вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда, причинённых преступлением), независимо от суммы долга: по требованиям неимущественного характера, при общей сумме задолженности 30 тысяч рублей и более: по иным требованиям, включая административные штрафы, в том числе штрафы ГИБДД.

Если в течение двух месяцев после истечения срока для добровольного исполнения задолженность по таким требованиям не погашена, ограничение может быть установлено уже при сумме свыше 10 тысяч рублей.

В случае если исполнительный документ не основан на судебном акте, вопрос об ограничении выезда решается судом. После вступления судебного решения в законную силу судебный пристав выносит соответствующее постановление.