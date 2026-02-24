 
Общество

Псковичам рассказали, какая сумма задолженности может стать причиной запрета выезда за границу

0

Какая минимальная сумма задолженности может стать причиной запрета выезда за границу, рассказали псковичам в пресс-службе Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Изображение: пресс-служба ГМУ ФССП России 

Судебные приставы могут вынести постановление о временном ограничении на выезд должника, если требования исполнительного документа не исполнены в срок, отведённый для добровольного погашения долга. (ст. 67 № 229-ФЗ). 

Ограничения возможны при задолженности свыше 10 тысяч рублей: по алиментам, требованиям о возмещении вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда, причинённых преступлением), независимо от суммы долга: по требованиям неимущественного характера, при общей сумме задолженности 30 тысяч рублей и более: по иным требованиям, включая административные штрафы, в том числе штрафы ГИБДД. 

Если в течение двух месяцев после истечения срока для добровольного исполнения задолженность по таким требованиям не погашена, ограничение может быть установлено уже при сумме свыше 10 тысяч рублей.

В случае если исполнительный документ не основан на судебном акте, вопрос об ограничении выезда решается судом. После вступления судебного решения в законную силу судебный пристав выносит соответствующее постановление.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026