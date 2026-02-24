Прокурор области и омбудсмен посетили магазин, церковь и пищеблок СИЗО‑1

Прокурор Псковской области Андрей Мошков, уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов, председатель Общественной наблюдательной комиссии Псковской области Николай Червяков и член ОНК Алексей Зацепов посетили псковский следственный изолятор. Главной целью стала комплексная проверка соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

Вместе с начальником УФСИН России по Псковской области Виктором Леоновым и начальником СИЗО-1 Тимуром Джалиловым прокурор области, омбудсмен, члены ОНК совершили обход учреждения.

Они посетили камеры, в том числе для содержания женщин и несовершеннолетних, а также помещения карцеров и ШИЗО, осмотрели отряд по хозяйственному обслуживанию, пищеблок, церковь, пост видеоконтроля, следственные кабинеты, помещение для проведения краткосрочных свиданий и другие административно-хозяйственные объекты. Особое внимание было уделено и магазину, который обслуживает лиц, находящихся в СИЗО-1.

Во время проверки обращалось внимание на соблюдение прав и законных интересов лиц, содержащихся в СИЗО, санитарное состояние, материально-бытовое и медицинское обеспечение, организацию питания, возможности передачи и получения корреспонденции. При обходе каждого объекта проводились беседы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на предмет наличия у них жалоб на условия содержания в учреждении. Также был проведен прием по личным вопросам.

В завершение проверки прокурор области, омбудсмен, члены ОНК провели с руководством СИЗО-1 и УФСИН по Псковской области совещание, на котором выразили согласованную позицию о необходимости руководству и сотрудникам СИЗО-1 продолжить неукоснительное соблюдение прав и законных интересов лиц, содержащихся в следственном изоляторе, обратив особое внимание на организацию получения квалифицированной медицинской помощи. Рекомендовано поддерживать на достойном уровне качество приготовления пищи, в том числе при организации диетического питания, а также обеспечение услугами магазина, в том числе там должно быть организовано постоянное наличие питьевой воды и фруктов.