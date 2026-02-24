Каждый второй пскович не готов уступить в зарплатных ожиданиях при поиске работы — опрос

37% респондентов из Псковской области заявили, что допускают уступки в вопросах оплаты труда при поиске работы, еще 12% затруднились с ответом. По этому показателю регион занимает 6-е место в топ-10 субъектов РФ, жители которых в первом квартале 2026 года чаще других допускают снижение зарплатных ожиданий при поиске новой работы, рассказали аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Результаты исследования показывают, что молодые кандидаты до 18 лет показывают наибольшую гибкость: 46% готовы снизить ожидания ради трудоустройства, что объясняется отсутствием опыта и высокой потребностью в первом рабочем месте. В возрастной группе 18–24 года баланс смещается: только 33% готовы к уступкам, тогда как 42% — нет. По мере роста профессионального опыта доля готовых снижать зарплатные ожидания сокращается: в группе 25–34 лет таких 29%, а среди 35–44 лет — всего 26%. После 45 лет гибкость вновь начинает расти: в категории 55+ уже 36% респондентов готовы рассматривать снижение зарплаты», — комментирует директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Категорично в вопросах зарплаты настроены соискатели из сферы медицины и фармацевтики, розничной торговли, производства и логистики. В этих профессиональных областях 55% и более участников опроса не готовы уступить в зарплатных запросах при поиске работы. Кроме того, высокую долю отказов показывают специалисты по закупкам (53% не готовы на снижение зарплатных ожиданий), менеджеры по продажам и обслуживанию клиентов, административный персонал, сотрудники автомобильного бизнеса (по 52%), а также учителя и ученые (51%).

С другой стороны, высокую готовность к уступкам демонстрируют респонденты из сферы добычи сырья (35%), сферы безопасности, маркетинга, рекламы и PR, а также стратегического консалтинга и инвестиций (везде по 34%). Интересно, что каждый третий представитель высшего менеджмента также готов уступить в деньгах при поиске работы (33% респондентов выбрали этот вариант ответа).

Зафиксирована также разница в ответах среди жителей различных регионов России. Так, наиболее гибкими в денежном вопросе оказались соискатели из Кабардино-Балкарской Республики и Республики Карелия — 42% опрошенных в этих регионах допускают сокращения зарплаты ради трудоустройства на новое место. Далее идут жители Камчатского края, Ямало-Ненецкого АО (по 39%) и Республики Коми (38%). Достаточно толерантны к уровню зарплаты также жители Псковской области (37%), Сахалина, Мурманской области (по 36%) и Адыгеи (35%).

Среди регионов, жители которых не готовы пойти на снижение оплаты, лидирует Смоленская область (58% респондентов). На втором месте Липецкая область (56%), на третьем — Тверская область (55%). По 54% участников опроса не готовы снижать зарплатные ожидания в сразу нескольких регионах — Забайкальский и Хабаровский край, Орловская и Ульяновская области. Довольно жестко настроены также жители Брянской и Владимирской областей, Пермского и Приморского краев и Республики Марий Эл (по 53%).

Опрос проводился в период с 25 декабря 2025 по 17 января 2026 года.