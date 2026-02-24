Псковичам напомнили о возможности записаться к врачу через MAX

Записаться к врачу можно через мессенджер MAX. Об этом напомнили в официальном Telegram‑канале министерства здравоохранения Псковской области.

Фото: Министерство здравоохранения Псковской области

«Зимой с сезонным подъемом заболеваемости традиционно увеличивается нагрузка на колл-центры и регистратуры наших медицинских организаций. Но записаться к врачу можно и без долгого ожидания ответа оператора колл-центра. Это легко сделать с национальным мессенджером MAX», - обратились к жителям представители министерства.

Для этого нужно: