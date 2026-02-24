 
Общество

Псковичам напомнили о возможности записаться к врачу через MAX

0

Записаться к врачу можно через мессенджер MAX. Об этом напомнили в официальном Telegram‑канале министерства здравоохранения Псковской области.

Фото: Министерство здравоохранения Псковской области

«Зимой с сезонным подъемом заболеваемости традиционно увеличивается нагрузка на колл-центры и регистратуры наших медицинских организаций. Но записаться к врачу можно и без долгого ожидания ответа оператора колл-центра. Это легко сделать с национальным мессенджером MAX», - обратились к жителям представители министерства.

Для этого нужно:

  • Перейти по ссылке.
  • Активировать бота.
  • Ввести данные СНИЛС (если они не подтянулись автоматически).
  • Выбрать медицинскую организацию.
  • Указать врача, к которому хочется записаться.
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026