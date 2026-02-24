Telegram могут признать экстремистским и криминализировать рекламу

Telegram могут признать экстремистским, а оплату подписки и закупку рекламы в нём криминализировать, сообщил экс-советник президента Российской Федерации Владимира Путина по интернету Герман Клименко.

«К Telegram всегда относились с большой скидкой по сравнению с той же экстремистской Meta* (запрещена в России. - прим. ред.), учитывая происхождение Дурова. Потому что по формальным признакам давно уже можно было и заблокировать, и возбудить, и признать. Видимо, пытались долго договориться. Если это действительно правда, что дело возбуждено, то, я думаю, что ожидать, что Telegram будет признан экстремистским, вполне можно, потому что каким-то образом нужно ограничивать рекламодателей, которые Telegram очень любят. Либо мессенджер будет замедлен, чтобы люди туда меньше ходили», - рассказал собеседник НСН.

При этом политик также допустил, что оплата премиум-подписки в Telegram и закупка рекламы тоже может быть криминализирована, пишет НСН.

«Возможно. Знаете, как сценарий убеждения нас переходить в МАХ, или не пользоваться Telegram - это будет одним из самых эффективных способов, потому что если будет запрещено платить, то возникнет масса разных сложностей. Кто-то выберет МАХ, кто-то уйдет в другие новые мессенджеры. Кто-то останется и будет сидеть под сервисом на три буквы и как-то работать», - заключил спикер.

Напомним, в отношении основателя Telegram Павла Дурова в России возбуждено уголовное дело.

«Действия руководителя Telegram П. Дурова расследуются в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России», - уточняется в материале. Клименко раскрыл, может ли уголовное дело Дурова коснуться всей площадки.

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ