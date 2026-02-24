Тала Нещадимова: Работа синоптика стала интереснее, но отвечаем мы по-прежнему только за трое суток

Современные технологии упростили работу метеорологов, однако прогнозы на две недели вперед все равно приходится уточнять каждый день. О том, стало ли работать легче с появлением спутников и новых методик, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам синоптика, работать стало «легче и интереснее». Сегодня у специалистов появилось много качественных профессиональных схем, разработанных профильными институтами, которые позволяют прогнозировать развитие погоды на срок от 12 до 14 дней. Однако она предостерегла от доверия к столь долгосрочным прогнозам в их неизменном виде.

«Другое дело, если мы озвучим прогноз на 12–14 дней, а через два дня он уже будет другим. Есть куча факторов, которые не знает ни одна национальная метеослужба», — пояснила Тала Нещадимова.

По ее словам, стандартный и самый надежный прогноз составляется на 1–3 суток — это средняя длительность синоптического процесса. Циклон живет 5–7 дней, и, если нет внешних воздействий, его путь можно просчитать достаточно точно. Но вмешательство антициклона может изменить картину, усиливая ветер на границе двух воздушных масс.

Именно ветер, по словам главы гидрометцентра, остается самым частым неблагоприятным явлением в Псковской области: «Оно, в принципе, безобидно, если к нему хорошо подготовиться».

В заключение Тала Нещадимова подчеркнула, что профессиональная ответственность синоптика распространяется именно на прогнозы на 1–3 суток и консультации до 7 дней: «Это то, за что синоптик может нести ответственность, то, что оценивается, оправдывается, учитывается при различных разборах».