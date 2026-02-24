Фестиваль профессий «Время возможностей» в Пскове собрал почти 250 школьников

Фестиваль профессий «Время возможностей» провели в Пскове Молодёжный кадровый центр совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области. В мероприятии приняли участие 240 учеников 9-11 классов школ Пскова и Псковского округа. Полтора десятка из них решили начать карьерный трек в Вооруженных силах РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения.

Фестиваль прошёл в региональном Доме молодежи, где организовали восемь интерактивных площадок. Участники могли попробовать себя в ролях контролера пропускного пункта, инструктора разведывательной группы и пограничного медика. Они также прошли мастер-классы по рукопашному бою, стендовой стрельбе, сборке и разборке автоматов и тактической медицине.

Организаторы уделили внимание презентации образовательных организаций ФСБ России. Кураторы рассказали о порядке поступления, условиях обучения и перспективах трудоустройства. Молодёжный кадровый центр провёл профориентационное и психологическое тестирование для участников.

Участники фестиваля ознакомились с образцами техники и средств, используемых пограничниками, а также современными образцами вооружения и систем БПЛА. Особое внимание привлекла собака по кличке Мириза, продемонстрировавшая навыки поиска и проверки грузов.

В рамках торжественной части прозвучали патриотические песни и показали видеоролики о службе в пограничных войсках. К собравшимся обратились руководители и ветераны службы.

«Мы видим свою задачу помочь молодым людям сделать взвешенный выбор будущей профессии. Совместно с Пограничным управлением ФСБ Псковской области мы не раз проводили подобные мероприятия и давали возможность подрастающему поколению определиться с востребованной и престижной профессией», - отметила врио директора Кадрового центра «Работа России» Псковской области Наталия Мозговая.

Мероприятие стало первым в 2026 году совместным проектом Молодёжного кадрового центра и Пограничного управления Псковской области. В прошлом году прошло пять подобных фестивалей, в которых приняли участие 1100 человек.

Фестиваль профессий «Время возможностей» также проходил 28 января и 5 февраля в Пскове и Себеже, охватив более 250 обучающихся школ и студентов колледжей.