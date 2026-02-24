 
Общество

Прокуратура отменила отказ в возбуждении дела о взломе аккаунта псковички в Telegram

0

Прокуратура города Пскова проверила законность постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Как выяснилось, 27 октября 2025 года в УМВД России по Пскову обратилась местная жительница. Она сообщила, что неустановленные лица получили несанкционированный доступ к её аккаунту в мессенджере Telegram и от её имени требовали деньги в долг у знакомых и друзей.

После изучения материалов прокуратура признала решение об отказе в возбуждении уголовного дела необоснованным.

Постановление было отменено, а материал проверки направлен обратно в УМВД России по городу Пскову — для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 159 УК РФ.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026