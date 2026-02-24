Прокуратура отменила отказ в возбуждении дела о взломе аккаунта псковички в Telegram

Прокуратура города Пскова проверила законность постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Как выяснилось, 27 октября 2025 года в УМВД России по Пскову обратилась местная жительница. Она сообщила, что неустановленные лица получили несанкционированный доступ к её аккаунту в мессенджере Telegram и от её имени требовали деньги в долг у знакомых и друзей.

После изучения материалов прокуратура признала решение об отказе в возбуждении уголовного дела необоснованным.

Постановление было отменено, а материал проверки направлен обратно в УМВД России по городу Пскову — для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 159 УК РФ.