Большинство респондентов ПЛН планировало печь блины на Масленицу

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей предпочитает «домашний» формат Масленицы. Больше половины опрошенных (59%) планировали печь блины, но при этом игнорировать городские массовые гулянья. Это следует из опроса, в котором приняли участие 220 человек.

Почти каждый пятый (18,5%) проявил полное равнодушие к празднику, выбрав вариант «Мне все равно». Лишь 8,9% респондентов отмечают Масленицу «по полной программе» — с объеданием блинами и активным участием в уличных торжествах. Для 7% проголосовавших этот праздник важен прежде всего как Прощеное воскресенье, а не как повод для шумного веселья. Незначительная часть (4,6%) не планировала стоять у плиты сама, предпочитая сходить на блины к близким. Самая малочисленная группа (2%) принципиально не празднует Масленицу, считая её языческим пережитком.

​В целом итоги опроса показывают, что Масленица для псковичей остается скорее кулинарной семейной традицией, чем поводом для выхода в свет. Горожане с удовольствием поддерживают «блинную» часть праздника, но массовые мероприятия вызывают у них куда меньший интерес. ​Однако городской праздник все же собрал немало желающих присоединиться к традиционным гуляниям. Как прошли проводы Масленицы в Пскове, смотрите в видео ПЛН-ТВ.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Нужно ли ограничивать детям до 16 доступ к соцсетям?»