 
Общество

Большинство респондентов ПЛН планировало печь блины на Масленицу

0

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей предпочитает «домашний» формат Масленицы. Больше половины опрошенных (59%) планировали печь блины, но при этом игнорировать городские массовые гулянья. Это следует из опроса, в котором приняли участие 220 человек.

Почти каждый пятый (18,5%) проявил полное равнодушие к празднику, выбрав вариант «Мне все равно». Лишь 8,9% респондентов отмечают Масленицу «по полной программе» — с объеданием блинами и активным участием в уличных торжествах. Для 7% проголосовавших этот праздник важен прежде всего как Прощеное воскресенье, а не как повод для шумного веселья. Незначительная часть (4,6%) не планировала стоять у плиты сама, предпочитая сходить на блины к близким. Самая малочисленная группа (2%) принципиально не празднует Масленицу, считая её языческим пережитком.

​В целом итоги опроса показывают, что Масленица для псковичей остается скорее кулинарной семейной традицией, чем поводом для выхода в свет. Горожане с удовольствием поддерживают «блинную» часть праздника, но массовые мероприятия вызывают у них куда меньший интерес. ​Однако городской праздник все же собрал немало желающих присоединиться к традиционным гуляниям. Как прошли проводы Масленицы в Пскове, смотрите в видео ПЛН-ТВ

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Нужно ли ограничивать детям до 16 доступ к соцсетям?»

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026