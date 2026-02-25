Корея ближе, чем ты думаешь

Посещение ресторана корейской кухни — это не просто прием пищи, а настоящее путешествие в мир вкусов и традиций Восточной Азии. Ресторан Chigun предлагает своим гостям уникальную возможность познакомиться с культурой и кухней Кореи, наслаждаясь изысканными блюдами и приятной атмосферой.

Приходите в Chigun и позвольте себе маленькое путешествие в мир азиатских вкусов и впечатлений! Мы уверены, что вы останетесь в восторге!

Адрес: г. Псков, Октябрьский пр-т, д. 36

Телефон: 8 (921) 002-01-60