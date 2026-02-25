Слово «абьюзер» могут включить в словарь русского языка, заявила лингвист

Слово «абьюзер» может быть включено в словари русского языка как государственного, так как оно не имеет аналогов, сообщила эксперт Минпросвещения России, заведующая кафедрой русского языка Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена Наталия Козловская.

«К слову "абьюзер" я не могу подобрать аналога: у него сложное значение, не совпадающее с русским "насильник". На мой взгляд, есть достаточные культурные, социальные и, собственно, лингвистические основания для включения этого слова в новый Словарь иностранных слов», - сказала Наталия Козловская.

Заведующая добавила, что слово «абьюзер» вошло в лексикон россиян примерно с 2013 года и имеет высокий показатель частоты использования, пишет РИА Новости.