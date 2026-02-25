 
Общество

Память о героях и подвиг партизан: Михаил Ведерников поздравил Дедовичский округ с памятной датой

С 82‑й годовщиной освобождения от немецко‑фашистских захватчиков жителей Дедовичского округа поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Max.

Фото: Михаил Ведерников / Max

По словам губернатора, Великая Отечественная война оставила глубокий след в судьбе практически каждой семьи, но так и не сломила силу духа, мужество и стойкость ваших земляков. Он напомнил, что именно здесь, в легендарном Партизанском крае, с первых дней оккупации развернулось мощное народное сопротивление. Партизаны вели разведку, взрывали мосты, пускали под откос вражеские эшелоны, приближая час освобождения. Отсюда в 1942 году отправился продовольственный обоз, собранный местными жителями для блокадного Ленинграда, – пример настоящего подвига и народной солидарности.

«Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла, которые ценой неимоверных усилий и лишений подарили возможность детям, внукам и правнукам жить в свободной и независимой стране. Наш долг – бережно хранить правду о войне, память о Героях и передавать ее следующим поколениям. От всей души желаю жителям Дедовичского округа крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! Пусть в ваших домах всегда будут спокойствие, достаток и уверенность в завтрашнем дне», – резюмировал Михаил Ведерников. 

