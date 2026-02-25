 
Общество

Примета дня: Мороз на Алексия обещает теплый март

0

В этот день православные вспоминают святителя Алексия — государственного деятеля и дипломата 14 века. В церковных текстах он именуется митрополитом Московским и всея России, чудотворцем. 

На Руси говорили, что на Алексия (Алексея) начинает таять снег, поэтому хорошо ловится рыба.

Соответственно, в этот день готовили рыбные блюда. Главным из них были расстегаи. Исследователи русской кухни пишут, что их название происходит от слова «растягивать». Блюдо подавали к рыбному бульону, а во время еды его иногда заливали прямо в пирожок; чтобы это было удобней делать, сверху пирожка оставляли отверстие, которое приходилось растягивать.

Также в день Алексея выносили на мороз посевные семена — считалось, что так они дадут лучший урожай. Также поступали и с пряжей, при этом приговаривали: «Морозишь пряжу после Власия (его день отмечался накануне) — будешь с деньгами на масленицу». Считалось, что мороженые нитки будут ровнее, пишет calend.ru.

По погоде примечали: чем холоднее на Алексея — тем теплее будет март.

Если абстрагироваться от примет и обратиться к синоптикам, псковичи уже чувствуют в воздухе весенние нотки, и совсем скоро природа начнет первую репетицию потепления.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026