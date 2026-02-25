Примета дня: Мороз на Алексия обещает теплый март

В этот день православные вспоминают святителя Алексия — государственного деятеля и дипломата 14 века. В церковных текстах он именуется митрополитом Московским и всея России, чудотворцем.

На Руси говорили, что на Алексия (Алексея) начинает таять снег, поэтому хорошо ловится рыба.

Соответственно, в этот день готовили рыбные блюда. Главным из них были расстегаи. Исследователи русской кухни пишут, что их название происходит от слова «растягивать». Блюдо подавали к рыбному бульону, а во время еды его иногда заливали прямо в пирожок; чтобы это было удобней делать, сверху пирожка оставляли отверстие, которое приходилось растягивать.

Также в день Алексея выносили на мороз посевные семена — считалось, что так они дадут лучший урожай. Также поступали и с пряжей, при этом приговаривали: «Морозишь пряжу после Власия (его день отмечался накануне) — будешь с деньгами на масленицу». Считалось, что мороженые нитки будут ровнее, пишет calend.ru.

По погоде примечали: чем холоднее на Алексея — тем теплее будет март.

Если абстрагироваться от примет и обратиться к синоптикам, псковичи уже чувствуют в воздухе весенние нотки, и совсем скоро природа начнет первую репетицию потепления.