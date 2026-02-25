Сергей Вострецов: Право на оплачиваемый больничный для самозанятых — разумный баланс между свободой и ответственностью

Самозанятые в России смогут оформлять официальный больничный. О важности включения самозанятых граждан в систему социальной защиты заявил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале, поприветствовав данную инициативу Минздрава.

Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало проект приказа, который позволит физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятым), получать листок нетрудоспособности — то есть официальный больничный. Документ вносит изменения в существующий порядок формирования листков нетрудоспособности и прямо указывает, что больничный будет выдаваться этой категории работников. Ранее самозанятые фактически оставались за бортом системы обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. Теперь же Минздрав технически адаптирует систему под новую реальность: электронный больничный будет формироваться для плательщиков НПД, что открывает путь к получению пособий по временной нетрудоспособности.

Напомним, что министр труда и социальной защиты Антон Котяков ранее сообщил: более 500 тысяч самозанятых уже вступили в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Это показывает растущий интерес к социальным гарантиям среди тех, кто выбрал самостоятельную занятость. С 1 января 2026 года в России действует эксперимент (а по сути — уже действующий механизм), позволяющий самозанятым добровольно уплачивать взносы на социальное страхование. После определённого периода внесения платежей (обычно минимум 6 месяцев регулярных взносов или годовой суммы) они получают право на выплаты по больничным листам через Социальный фонд России. Размер взносов составляет около 3,84% от выбранной страховой базы, что делает механизм доступным.

Параллельно развивается и другая инициатива — так называемый «адаптивный больничный». Депутат Государственной Думы, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил о внесении законопроекта, который вводит дифференцированный подход к выдаче листков нетрудоспособности. В случае неопасных заболеваний, не препятствующих профессиональной деятельности, работник по желанию сможет продолжать трудиться удалённо без оформления классического больничного. Такой «временный адаптивный режим труда» позволит сохранить доход и не выпадать из рабочего процесса, что особенно актуально в цифровую эпоху.

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов дал развёрнутую оценку происходящим изменениям:

«Профсоюзы СОЦПРОФ давно выступают за то, чтобы самозанятые граждане не оставались вне системы социальной защиты. Миллионы людей выбрали этот формат работы — из-за гибкости, самостоятельности, возможности совмещать несколько видов деятельности. Но отсутствие больничных, декретных выплат и других гарантий создавало серьёзный социальный разрыв. Сегодняшний проект Минздрава — это важный и долгожданный шаг к справедливости. Мы приветствуем, что государство наконец-то технически адаптировало порядок выдачи листков нетрудоспособности под реальность самозанятости. При этом важно понимать: право на оплачиваемый больничный не появляется автоматически. Самозанятый должен добровольно вступить в систему социального страхования и регулярно платить взносы — это разумный баланс между свободой и ответственностью. Мы видим, что уже сотни тысяч людей сделали этот выбор в отношении пенсионного страхования, и уверены, что с появлением механизма по больничным их число будет расти», - заявил Сергей Вострецов.

Отдельно он отметил инициативу Ярослава Нилова по адаптивному больничному: «Это действительно современный подход: если человек может продолжать работать удалённо без риска для здоровья и окружающих, зачем его полностью выводить из процесса? Такой гибкий формат особенно важен для фрилансеров, ИТ-специалистов, дизайнеров, консультантов — тех, у кого болезнь не всегда означает полную остановку деятельности. В целом мы видим позитивную динамику: государство постепенно выстраивает полноценную социальную защиту для всех форм занятости. Это правильно и справедливо».