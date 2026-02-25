«Собственной персоной»: Александр Седунов о ключевых направлениях деятельности Общественной палаты региона 

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Собственной персоной». Гость студии — председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов.

Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним ключевые вопросы деятельности Общественной палаты региона, в том числе наблюдение на предстоящих сентябрьских выборах.

Начало программы в 13.04. Телефон студии — 56-73-72. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.