Юных псковичей из школы №11 познакомили с работой Росгвардии

Урок мужества, организованный сотрудниками ОМОН «Кром» и отдела вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области, прошел в псковской средней школе №11, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Мероприятие приурочили сразу к двум значимым датам - 10-летнему юбилею Росгвардии и 215-й годовщине создания войск правопорядка.

В ходе урока сотрудники ведомства рассказали об истории создания войск правопорядка, их роли в обеспечении безопасности граждан и поддержании законности, подробно осветили 10-летний путь развития Росгвардии как самостоятельной структуры, созданной для защиты правопорядка и противодействия угрозам национальной безопасности.

«Росгвардейцы поделились реальными историями из служебной практики, подчеркнув важность дисциплины, мужества и взаимовыручки. Особый интерес у ребят вызвала практическая часть встречи. Сотрудники ОМОН "Кром" продемонстрировали элементы современной экипировки, используемой при выполнении служебно-боевых задач», - уточнили в ведомстве.
