Восемь должностей помощников министров введут в Псковской области

Законопроект, предусматривающий введение новой должности помощника министра Псковской области, рассмотрели депутаты комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Псковское областное Собрание
Указанная должность вводится в целях соблюдения требований федерального законодательства по организации работы сотрудников режимного-секретных подразделений, в должностные обязанности которых входит мобилизационная работа и защита государственной тайны.
В структуре и штатной численности министерств Псковской области должна быть предусмотрена должность государственной гражданской службы для исполнения указанных должностных обязанностей, а сотрудник, который ее замещает, должен находиться в непосредственном подчинении у руководителя исполнительного органа Псковской области согласно требованиям федерального законодательства.
Введение указанной должности будет осуществляться в рамках предельной штатной численности исполнительных органов Псковской области и аппарата правительства Псковской области.
По ведущей должности «помощник министра Псковской области» категории «специалисты» установлен должностной оклад в размере 70% к базовому должностному окладу и ежемесячное денежное поощрение.
Введение указанной должности в министерствах Псковской области будет осуществляться в пределах их существующей предельной штатной численности путем преобразования должностей «консультант» или «заместитель начальника отдела министерства». Всего потребуется «преобразовать» восемь должностей в должность «помощник министра Псковской области».
В настоящее время расходы на фонд оплаты труда восьми должностей составляют:
- консультант (шесть единиц): 4 525 585 рублей;
- специалист (одна единица): 773 388 рублей;
- инженер (одна единица): 735 656 рублей.
Итого: 6 034 629 рублей.
При введении с 1 апреля 2026 года должности «помощник министра Псковской области» расходы на фонд оплаты труда восьми должностей составит 8 081 389 рублей.
«Дополнительных должностей не будет. Есть министерства, где нужен отдельный человек. Будут должности консультантов, которые сменят специалистов. Проблема в том, что у нас консультанты подчинены министрам. Сейчас есть проблема, что не найти таких людей», - ответил начальник управления государственной службы и кадров Псковской области Александр Кабанов.