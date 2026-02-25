Солнце возобновило активность

Солнце, на видимой поверхности которого в течение четырёх дней не было ни одного пятна, возобновило свою активность, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Изображение: Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

«Солнечная активность восстановилась ... Вчера по инерции был зафиксирован четвертый подряд день без пятен, но это уже формальность. "Зима" кончилась», - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Отмечается, что заметная активность проявляется в новой группе пятен, которую днём ранее учёные приняли за установившую рекорд XXI века по мощным вспышкам область 4366. У новой группы пока нет номера, а возникла она, как предполагают учёные, 2-3 дня назад.

«Уровень вспышек пока близкий к M, но всё же формально порог M-класса пока ни разу не пересечён. Скорее всего, впрочем, это только потому, что часть излучения в данный момент блокируется солнечным диском (всё же область светит из-за горизонта). На самом деле, с большой вероятностью, ряд M-вспышек уже формируется», - рассказали в лаборатории.

Активный центр 4366 в первых числах февраля произвёл шесть вспышек высшего уровня Х и около 70 сильных вспышек класса М, что стало самым большим числом в XXI веке. После прохода по обратной стороне Солнца эта область, по оценкам учёных, «в каком-то виде тоже жива», пишет РИА Новости.