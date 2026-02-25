Проекты областных законов и изменения госпрограмм рассмотрел бюджетный комитет Собрания

Заседание комитета по бюджету, финансам и налоговой политике под председательством Александра Братчикова прошло в областном Собрании. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, депутаты рассмотрели проекты областных законов и изменения госпрограмм.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

Депутаты начали с рассмотрения инициативы об отмене действующего закона «О ставках налога на игорный бизнес». С 1 января 2026 года он относится к федеральным, а не к региональным налогам. Отвечая на вопрос парламентариев о выпадающих доходах, министр экономического развития Андрей Михеев сообщил, что в 2024 году налог был уплачен тремя налогоплательщиками в размере 504 тысяч рублей.

«Эти налоговые поступления мы не планировали изначально, зная об изменениях федерального законодательства», – уточнила заместитель министра финансов Людмила Павлова.

Депутаты также поддержали законопроект о введении новой должности «помощник министра». Нововведение не увеличивает количество штатных единиц государственных гражданских служащих, а затрагивает только структуру аппарата правительства.

Кроме того, парламентарии рассмотрели поправки в государственные программы. Министр сельского хозяйства Николай Романов проинформировал депутатов о корректировке программы «Комплексное развитие сельских территорий»: она дополнена понятием «сельская агломерация». Здесь, как и на сельских территориях, стала возможна реализация проектов благоустройства через согласование с Минсельхозом. Тем не менее Николай Романов констатировал, что в текущем году Псковская область не получила федеральное финансирование на благоустройство сельских территорий.

В программу «Формирование современной городской среды», об изменениях в которую доложила врио министра строительства и ЖКХ Ксения Григорьева, внесено обязательное требование о получении обратной связи от населения о качестве благоустройства. Для этого на информационных табличках разместят QR-коды: перейдя по ним, гражданин сможет оставить отзыв о выполненных работах. Александр Братчиков, не отрицая важности благоустройства общественных пространств, обратил внимание на приостановку программы ремонта дворовых территорий. Министр подтвердила, что отдельного финансирования на эти цели из госбюджета не выделяется, но ремонт дворов можно выполнить за счёт средств экономии по проектам благоустройства общественных территорий. Так, в Пскове по этой схеме планируется привести в порядок пять дворов.

Члены комитета в целом рекомендовали принять предложенные изменения в госпрограммы с учётом юридических замечаний.