Врач ответил, можно ли спать днем

Дневной сон помогает улучшить физическую и умственную деятельность, но он должен длиться не больше 15-20 минут, рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.

Фото: freepik.com

«В идеале дневной сон — это 15-20 минут, то есть не полный цикл сна. Такой сон приведет к улучшению физической и умственной деятельности», – приводит слова Магомедовой РИА Новости.

Она отметила, что наиболее эффективным такой сон будет в первой половине дня.