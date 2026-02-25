 
Общество

Почему переработки убивают семью и здоровье, ответил психолог

Почти половине россиян приходилось перерабатывать за последний год. Предприниматель, бизнес-психолог Татьяна Михайленко пояснила: когда работа занимает большую часть жизни, остальные сферы неизбежно проседают: отношения, дети, хобби, отдых, здоровье. Как только нарушается баланс в жизни, сфера, отнимающая больше всего времени, тоже перестаёт нравиться.

«Если работа уже не вызывает положительных эмоций, снижаются мотивация и качество труда. Это, в свою очередь, может вызвать конфликты в семье, ухудшение здоровья и качества жизни», — отметила эксперт. 

По её словам, на коротких дистанциях переработки могут быть эффективным инструментом для компании, но в долгосрочных перспективах они точно не ведут к результативности сотрудника: запускается обратный процесс, который негативно влияет на психику. Даже деньги здесь уже не помогают — у человека просто не остается ресурсов и времени, чтобы пользоваться тем, что он заработал. 

«Если переработки становятся нормой, компания теряет больше, чем получает. Сотрудник без отдыха выгорает и не достигает поставленных на работе целей», — объяснила Татьяна Михайленко.

Она также отметила, что профилактика переработок начинается с управленческих решений. Нужно заранее планировать объем задач, ограничивать сверхурочные часы и давать время на восстановление. Если сотрудник регулярно выходит за рамки рабочего времени, следует пересмотреть и перераспределить нагрузку внутри команды. Работодатель должен фиксировать и компенсировать переработки, а не поощрять их. Такой подход позволяет сохранить ресурс сотрудников и предотвратить выгорания, пишет RuNews24.ru.

