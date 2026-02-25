Александр Седунов: Члены Общественной палаты не дистанцируются от насущных проблем

Эффективность работы Общественной палаты Псковской области обсуждали сегодня в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Часть общественности ждет от палаты более активного включения в повестку и поднятия самых острых вопросов, волнующих жителей региона. Почему субъект общественного контроля порой обходит стороной резонансные темы, в частности, вопросы блокировки мессенджеров и социальных сетей, пояснил председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов.
По его словам, «истина находится посередине». Председатель отметил, что даже на федеральном уровне подобные проблемы не всегда выносятся на пленарные заседания.
При этом он подчеркнул, что члены Общественной палаты не дистанцируются от насущных проблем: отдельные комиссии и эксперты участвуют в профессиональном обсуждении этих вопросов, дают экспертные заключения о том, нужна ли блокировка тех или иных ресурсов и как оценивать контент.
Он также напомнил о главной миссии палаты — аккумулировать общественные интересы и направления, обсуждать их и приводить к некому единому знаменателю для того, чтобы «опереться на них и идти дальше».
