Александр Седунов: Члены Общественной палаты не дистанцируются от насущных проблем

Эффективность работы Общественной палаты Псковской области обсуждали сегодня в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Часть общественности ждет от палаты более активного включения в повестку и поднятия самых острых вопросов, волнующих жителей региона. Почему субъект общественного контроля порой обходит стороной резонансные темы, в частности, вопросы блокировки мессенджеров и социальных сетей, пояснил председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов.

По его словам, «истина находится посередине». Председатель отметил, что даже на федеральном уровне подобные проблемы не всегда выносятся на пленарные заседания.

«Ведь и Общественная палата РФ тоже на своих пленарных заседаниях в подобного рода вопросах с блокировкой тех или иных мессенджеров далеко не всегда принимает участие. Мне думается, что это тоже справедливо», — сказал Александр Седунов.

При этом он подчеркнул, что члены Общественной палаты не дистанцируются от насущных проблем: отдельные комиссии и эксперты участвуют в профессиональном обсуждении этих вопросов, дают экспертные заключения о том, нужна ли блокировка тех или иных ресурсов и как оценивать контент.

«Поэтому я не могу сказать, что члены ОП в этом не принимают участия или дистанцируются, ни в коем случае», — заявил Александр Седунов.

Он также напомнил о главной миссии палаты — аккумулировать общественные интересы и направления, обсуждать их и приводить к некому единому знаменателю для того, чтобы «опереться на них и идти дальше».