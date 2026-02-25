До конца февраля в Псковской области может потеплеть до +8 градусов

Первая значительная оттепель в 2026 году ожидается 28 февраля на западе России, пишет Telegram-канал «Метеодневник | Новости погоды». Метеорологи прогнозируют, что теплый сектор атлантического циклона приведет к приземному потеплению, что вызовет обильное таяние снежного покрова. В Псковской области воздух может прогреться до +8°С.

В Гродненской и Брестской областях Беларуси температура поднимется до +10°С… +12°С. В Витебской и Минской областях температура составит +4°С… +6°С.

В России температура повысится до +6°С… +8°С в Псковской области, до +3°С… +5°С в Новгородской и Ленинградской областях, а также до +2°С… +3°С в Тверской, Смоленской, Калужской, Брянской, Московской и других регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов.

Специалисты предупреждают о возможности серьезного половодья на юге Псковской области из-за таяния снега. Высота снежного покрова в регионе составляет 40–60 сантиметров.