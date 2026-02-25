 
Общество

Законодательный комитет Собрания рассмотрел изменение порядка признания семей участников СВО малоимущими

Инициативу областной прокуратуры, меняющую порядок признания семей участников СВО малоимущими в целях постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, рассмотрели депутаты комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В настоящее время участники специальной военной операции и члены их семей являются получателями различных мер социальной поддержки в денежной форме. При этом такой вид доходов, как выплаты, которые непосредственно связаны с участием в специальной военной операции либо выполнением задач в период специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей к не учитываемым видам доходов не относятся, что может являться основанием для снятия граждан с соответствующего учета на улучшение жилищных условий.

В этой связи для обеспечения защиты прав и законных интересов участников специальной военной операции и членов их семей, сохранения за ними права на улучшение жилищных условий, законопроектом предлагается не учитывать доходы, полученные в связи с участием в специальной военной операции, для признания их малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. Отмечается, что принятие проекта закона позволит сохранить за участниками специальной военной операции и их семьями место в льготной очереди на получение жилья, а также право на обращение в органы местного самоуправления с заявлением с целью постановки на учет в качестве нуждающихся в предоставлении им жилых помещений.

Однако данный законопроект требует некоторых доработок, в частности, необходимо прояснить как поступить с теми участниками СВО, которые уже сняты с учёта малоимущих граждан, а также уточнить понятия участника и мобилизованного.

«Я предлагаю принять закон в первом чтении. Хорошо, когда люди умеют договариваться», - сказал председатель законодательного комитета Собрания Алексей Севастьянов.

Законопроект поддержан единогласно.

