В Псковской области нет особых аномалий в погоде — МЧС

Псковская область готовится к весеннему паводку сезона 2026 года, особых аномалий в погоде нет, однако регион внимательно отслеживает ситуацию, об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области по антикризисному управлению Артур Бугаев в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.
Артур Бугаев отметил, что зима в этом году выдалась снежной, особенно в южных районах области. «Количество осадков было большим, и в некоторых местах возникали проблемы с электроснабжением», - рассказал гость студии. Однако, подчеркнул он, атмосферных аномалий в привычном понимании не наблюдается:
Гость студии пояснил разницу между понятиями «паводок» и «половодье», отметив, что весеннее половодье — это циклический природный процесс, который происходит ежегодно в одно и то же время. При этом половодье имеет свои критические периоды, которые случаются с периодичностью около 13–15 лет:
Напомним, первая значительная оттепель в 2026 году ожидается в Псковской области в конце февраля.