В Псковской области нет особых аномалий в погоде — МЧС

Псковская область готовится к весеннему паводку сезона 2026 года, особых аномалий в погоде нет, однако регион внимательно отслеживает ситуацию, об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области по антикризисному управлению Артур Бугаев в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

Артур Бугаев отметил, что зима в этом году выдалась снежной, особенно в южных районах области. «Количество осадков было большим, и в некоторых местах возникали проблемы с электроснабжением», - рассказал гость студии. Однако, подчеркнул он, атмосферных аномалий в привычном понимании не наблюдается:

«Говорить, что у нас аномальное что-то, из ряда вон выходящее, наверное, нельзя. Все мы прекрасно помним, что всегда был снег. В этом году снег выпал, можно покататься. Запасы снега большие по югу области, но существенным образом на паводковую ситуацию повлиять это не должно».

Гость студии пояснил разницу между понятиями «паводок» и «половодье», отметив, что весеннее половодье — это циклический природный процесс, который происходит ежегодно в одно и то же время. При этом половодье имеет свои критические периоды, которые случаются с периодичностью около 13–15 лет:

«Весеннее половодье — это циклический процесс. …А паводок может быть дождевым, например, у нас в 2016 году был дождевой паводок в середине лета».

Напомним, первая значительная оттепель в 2026 году ожидается в Псковской области в конце февраля.