Юных инженеров наградили в технопарке «Кванториум Псков»

Председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников наградил юных инженеров на площадке Детского технопарка «Кванториум Псков» за достижения в компетенции «Диагностика и ремонт электронных узлов промышленного оборудования», сообщается в группе реготделения «Деловой России» в соцсети «ВКонтакте».

«Делимся новостями с площадки Детского технопарка «Кванториум Псков», где завершились соревнования по трем сложнейшим техническим компетенциям. Председатель Псковского регионального отделения «Деловая Россия» Дмитрий Мельников лично принял участие в торжественной церемонии награждения, чтобы поздравить будущих лидеров технологического прорыва. Для нашего бизнес-объединения поддержка таких талантов — это прямая инвестиция в завтрашний день экономики региона», - сообщили в «Деловой России».

 

В рамках чемпионата псковское отделение выступило генеральным партнером в компетенции «Диагностика и ремонт электронных узлов промышленного оборудования».

«Мы убеждены: именно за такими целеустремленными ребятами, способными решать реальные производственные задачи, стоит будущее наших предприятий. Дорогие победители! Вы — настоящие профи и огромные молодцы! Мы желаем вам не сбавлять обороты, верить в свои силы и смело забирать новые победы на следующих этапах чемпионата! Удача любит подготовленных, а вы доказали, что готовы на все 100%. Также выражаем отдельную благодарность руководству "Кванториума" и всем партнерам, которые вместе с нами поддержали проведение чемпионатного движения. Вместе мы делаем большое и важное дело!» - добавили в объединении.
