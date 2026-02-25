Юных инженеров наградили в технопарке «Кванториум Псков»

Председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников наградил юных инженеров на площадке Детского технопарка «Кванториум Псков» за достижения в компетенции «Диагностика и ремонт электронных узлов промышленного оборудования», сообщается в группе реготделения «Деловой России» в соцсети «ВКонтакте».

«Делимся новостями с площадки Детского технопарка «Кванториум Псков», где завершились соревнования по трем сложнейшим техническим компетенциям. Председатель Псковского регионального отделения «Деловая Россия» Дмитрий Мельников лично принял участие в торжественной церемонии награждения, чтобы поздравить будущих лидеров технологического прорыва. Для нашего бизнес-объединения поддержка таких талантов — это прямая инвестиция в завтрашний день экономики региона», - сообщили в «Деловой России».

В рамках чемпионата псковское отделение выступило генеральным партнером в компетенции «Диагностика и ремонт электронных узлов промышленного оборудования».