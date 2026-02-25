Стратсессия для руководителей профорганизаций стартовала в Невеле

Старт пятой стратегической сессии для руководителей областных организаций профсоюзов Псковской области дали сегодня в Невеле, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский облсовпроф

В рамках деловой программы открытия состоялась рабочая встреча с заместителем главы Невельского муниципального округа Викторией Храброй.

По словам председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова, разговор получился конструктивным и насыщенным. Обсудили широкий круг вопросов, касающихся социально-трудовых отношений на территории округа, перспектив взаимодействия между профсоюзами и администрацией, а также насущные проблемы работников бюджетной сферы и промышленности.

Особое внимание уделили теме, которая сегодня волнует многих, — введению туристического налога. Данная практика уже начала действовать в Великих Луках, Пушкиногорском и Порховском округах Псковской области. Участники встречи обменялись мнениями о том, как новые фискальные решения могут повлиять на экономику муниципалитетов и туристический поток в целом и какие механизмы взаимодействия необходимы для защиты интересов отдыхающих.

«Профсоюзный санаторий "Голубые озера" является одним из основных налогоплательщиков муниципального округа, и вопрос туристического налога для нас важен. Мы работаем в данном направлении и разработаем механизм урегулирования данного вопроса», - добавила в своем выступлении директор санатория Лариса Семашко.

В стратегической сессии принимают участие руководители областных профсоюзных организаций работников: образования, кооперации, лесной отрасли, агропромышленного комплекса, жизнеобеспечения, радиоэлектронной промышленности, военнослужащих, культуры, инновационных и малых предприятий и государственных учреждений.

Стратегическая сессия продлится три дня, впереди у участников сессии деловой визит в Республику Беларусь.