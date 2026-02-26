Всемирный день неторопливости отмечают 26 февраля

26 февраля отмечается оригинальный праздник — День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрел «статус» международного дня.

Идея учреждения такого праздника принадлежит итальянцам. Именно они — весьма активный и эмоциональный народ — впервые отметили День неторопливости в 2007 году, с целью спокойного наслаждения жизнью в каждый ее неповторимый момент. Это и не удивительно — в наш век скоростей и прогресса многие забывают о приятных ежедневных мелочах, любимых занятиях и вообще о качестве жизни.

Большая часть работоспособного населения мира вынуждена проводить в офисах на предприятиях или другом рабочем месте более 12 часов в день, что, несомненно, наносит вред физическому и моральному здоровью. Что сказывается и на близком окружении людей — семье, друзьях, любимых. Поэтому такой праздник просто был необходим современному обществу, а его инициаторами выступила итальянская ассоциация «Искусство медленно жить», провозгласившая лозунгом дня слова: «Не торопись и насладись моментом».

Также данная ассоциация разработала 14 заповедей отказа от спешки, которых следует придерживаться, чтобы успеть ощутить все прелести бытия и сделать свою жизнь более комфортной. Среди них — это совет вставать по утрам на несколько минут раньше, чтобы насладиться завтраком, или, например, не нервничать, стоя в пробке, а посвятить это время прослушиванию любимой музыки, чтению книги или общению с водителем соседнего автомобиля, а еще — не бояться проводить время непродуктивно.

Конечно же, в рамках Дня неторопливости проходит немало интересных мероприятий. Например, в Риме проводится «Медлительный марафон», участником которого может стать любой житель Италии или турист. Дистанция — 300 метров (можно сказать, спринтерская), но преодолеть ее надо не быстрее, чем за 87 минут, и при этом ни разу не останавливаясь. В Милане — известной экономической столице Апеннин — пошли дальше — в этот день слишком спешащим прохожим даже выписывают символические штрафы. Подобные «наказания для торопыжек» вводятся и в других итальянских городах, пишет calend.ru.

Еще во многих регионах Италии, уже по традиции, в День неторопливости жители отдают предпочтения делам, на которые «хронически не хватает времени» — они посещают поэтические и литературные чтения, выставки, музеи, театры, музыкальные концерты, проводят время за любимым занятием, играют с детьми или просто наслаждаются интеллектуальной беседой за неспешной трапезой.

Надо сказать, что такой интересный праздник не мог остаться незамеченным. В последующие годы инициативу проведения дня поддержали многие мировые столицы — Лондон, Париж, Нью-Йорк, Москва и другие. Причем к проведению мероприятий в рамках дня, не смотря на казалось бы его курьезный характер, относятся с полной серьезностью. Ведь он призывает всех нас — занятых людей, у кого постоянно не хватает времени на простые житейские радости, — остановиться, не спеша обдумать свою жизнь и насладится каждым ее мигом здесь и сейчас.

Кстати, и психологи также призывают людей устраивать периодически себе такие «передышки», а если не получается просто остановиться и насладиться моментом, следует, по их мнению, делать что-то неординарное и необычное для себя — например, писать левой рукой (если вы правша), выбрать другой маршрут на работу или совершенно иной стиль одежды. Главное — все делать не спеша и с удовольствием.

К тому же, сегодня все чаще звучит призыв не просто поддержать инициативу «неторопливого наслаждения жизнью», но и «неспешного, медленного питания», зародившегося как противопоставление быстрому. То есть идеологи дня призывают отказаться от неполезного «фаст-фуда» и принимать пищу неспешно, наслаждаясь и смакую каждый кусочек здоровой и качественной еды.