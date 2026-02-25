ВТБ финансирует проекты технологического суверенитета и структурной адаптации экономики РФ

Совокупный бюджет проектов таксономии, финансируемых ВТБ, на данный момент превышает 4 трлн рублей. В их числе — крупнейшие в стране инициативы по созданию импортозамещающих производств и развитию приоритетной инфраструктуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Таксономия технологического суверенитета является одним из механизмов поддержки инвестиций в рамках национальной цели «Технологическое лидерство», обозначенной в майском указе президента. Механизм утвержден постановлением правительства Российской Федерации от 15 апреля 2023 года.

Программа, реализуемая Министерством экономического развития Российской Федерации и Банком России, оказывает существенную поддержку банковскому сектору в финансировании приоритетных проектов, направленных на достижение технологической независимости и структурной адаптации экономики страны. Механизм обеспечивает доступность кредитных ресурсов для инвесторов, реализующих стратегически значимые для государства проекты.

Программа продемонстрировала высокую эффективность и продолжает адаптироваться к текущим экономическим условиям, расширяясь на новые приоритетные направления, актуальность которых возрастает. В частности, благодаря конструктивному взаимодействию министерства, Банка России и кредитных организаций в таксономию был включен масштабный инфраструктурный проект создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург, что позволило банкам принять участие в его финансировании.

ВТБ участвует в программе с момента ее запуска в 2023 году и активно взаимодействует с органами государственной власти в рамках реализации мер господдержки и выступает за дальнейшее расширение программы на другие критически важные для экономики направления.