Безопасность дорожного движения обсудил законодательный комитет Собрания

Заседание комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению под председательством Алексея Севастьянова состоялось 25 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, депутаты, в частности, обсудили безопасность дорожного движения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Инициативу о совершенствовании правового регулирования использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности представили сразу два докладчика: вице-спикер Виктор Остренко и заместитель председателя Молодёжного парламента Дарья Морозова.

Виктор Остренко пояснил, что, обладая правом законодательной инициативы, он внёс в Собрание проект обращения в правительство РФ о корректировке правил дорожного движения, но фактически его подготовкой занимались члены Молодёжного парламента.

«Мы предпринимали шаги к тому, чтобы у ребят была практика законотворческой деятельности, но, исходя из того, что работа эта непростая, мы поставили задачу отработать модельный формат: как члены Молодёжного парламента могут рассматривать вопросы, затрагивающие интересы их целевой аудитории», – пояснил подход Виктор Остренко.

Дарья Морозова отметила, что в современных реалиях использование электросамокатов существенно выросло, как и количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.

«Молодёжным парламентом был проведён анализ действующих положений ПДД, статистики дорожно-транспортных происшествий, а также правоприменительной практики. Дополнительно было проведено социологическое исследование с участием более тысячи респондентов, а затем круглый стол», – рассказала Дарья Морозова о работе, предшествующей подготовке предложений по совершенствованию федерального законодательства.

Профильный комитет поддержал проект обращения. Коллегиальное решение по обращению Псковского областного Собрания депутатов в правительство РФ депутатский корпус примет на февральской сессии.

Также с докладом по вопросу проекта зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Троицы» в Гдовском районе выступил региональный министр культурного наследия Вадим Нэдик, который эмоционально начал своё выступление с описания храма XV-XVII веков и окружающего его ландшафта. «Это одно из самых красивых мест на территории Псковской области. Какой прекрасный вид открывается на акваторию Чудского озера. Если ещё не были там, рекомендую обязательно посетить это место бесподобной красоты», – призвал министр.

По словам Вадима Нэдика, учитывая уникальное расположение церкви Троицы, этот объект в перспективе может войти в водный региональный маршрут. В связи с этим, несмотря на жёсткие ограничения хозяйственной деятельности, проект зон охраны разрешает обустройство набережной и пирса, что, как заметил специалист, будет способствовать «популяризации этого замечательного места».

Председатель парламентского комитета Алексей Севастьянов согласился с оценкой значимости уникального памятника псковской школы зодчества, расположенного в гдовской деревне Доможирка. Парламентарий напомнил, что церковь Троицы была построена по указу Иоанна Грозного в честь взятия Нарвы в ходе Ливонской войны; храм чудом уцелел в годы Великой Отечественной войны, а в 1965 году на его реставрацию было выделено 965 тысяч рублей – по тем временам огромные деньги.

«Наша святая обязанность – сохранить такую красоту», – подчеркнул депутат. Алексей Севастьянов отметил, что в последние годы была проведена большая работа по обеспечению объектов культурного наследия зонами охраны. Из более двухсот памятников с федеральным статусом, расположенных в Псковской области, только менее десятка не имеют утверждённых зон охраны. Аналогичная работа, хоть и не такими быстрыми темпами, ведётся и по объектам культурного наследия регионального значения.

Депутаты поддержали документ.