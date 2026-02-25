«Поднимать участки самим»: в Пскове назвали районы, которым угрожает весенний паводок

О рисках подтоплений в городской черте Пскова, наиболее уязвимых районах и отсутствии альтернативы канализационным канавам рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области по антикризисному управлению Артур Бугаев в пресс-центре Псковской Ленты Новостей и «ПЛН FM».
В честном секторе Пскова, например, в районе «Болото» зачастую канализационные канавы люди засыпали, в том числе, чтобы расширить территорию своего участка. По мнению гостя студии, без канализационных канав решить проблему подтоплений крайне проблематично.
Спасатель пояснил, что это низменный участок, и вода на заболоченной местности прибывает постоянно. Надежда на то, что МЧС приедет и всё откачает, по его словам, ошибочна. Такие вызовы помогают откачать воду из подвалов, но не решают проблему целиком.
Главный совет, который прозвучал для жителей, — самостоятельно «поднимать» свои участки: завозить грунт, песок и проводить обкапывание. «Везде надо вкладываться», — резюмировал представитель МЧС.
Кроме района «Болото», под угрозой подтопления в период активного таяния снега может оказаться улица Застенная в районе Неёлово (коттеджный посёлок на левой стороне при движении от города).