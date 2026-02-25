 
«Поднимать участки самим»: в Пскове назвали районы, которым угрожает весенний паводок

О рисках подтоплений в городской черте Пскова, наиболее уязвимых районах и отсутствии альтернативы канализационным канавам рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области по антикризисному управлению Артур Бугаев в пресс-центре Псковской Ленты Новостей и «ПЛН FM».

В честном секторе Пскова, например, в районе «Болото» зачастую канализационные канавы люди засыпали, в том числе, чтобы расширить территорию своего участка. По мнению гостя студии, без канализационных канав решить проблему подтоплений крайне проблематично. 

«Альтернативы канализационным канавам в районах нет, — заявил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области по антикризисному управлению Артур Бугаев. — В районе «Болото», действительно, есть проблемы: там традиционно, постоянно подтапливает».

Спасатель пояснил, что это низменный участок, и вода на заболоченной местности прибывает постоянно. Надежда на то, что МЧС приедет и всё откачает, по его словам, ошибочна. Такие вызовы помогают откачать воду из подвалов, но не решают проблему целиком.

«Органы местного самоуправления должны брать такие места на контроль, предупредительные работы заблаговременно проводить. Расчищать, готовиться нужно было с осени», — подчеркнул Артур Бугаев.

Главный совет, который прозвучал для жителей, — самостоятельно «поднимать» свои участки: завозить грунт, песок и проводить обкапывание. «Везде надо вкладываться», — резюмировал представитель МЧС.

Кроме района «Болото», под угрозой подтопления в период активного таяния снега может оказаться улица Застенная в районе Неёлово (коттеджный посёлок на левой стороне при движении от города). 

