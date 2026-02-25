Помощник губернатора Псковской области Михаил Каратыш получил благодарность от псковского музея, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«За доброе сотрудничество, профессионализм и отзывчивость, понимание необходимости сохранения культурного наследия России», - такие слова звучат в благодарности помощнику губернатора Псковской области, которую вручила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова Михаилу Каратышу.

Гвардии подполковник, кавалер Ордена Мужества, участник СВО, помощник губернатора Псковской области и кольчужный мастер, Михаил Каратыш является давним другом музея. Сделанные им кольчужные полотна украшают выставку доспехов и вооружения «Ратная доблесть эпох» в Приказной палате, и у посетителей есть возможность не только увидеть, но и прикоснуться к кольчугам разных видов плетения, прочувствовать их структуру и отличия, отметили в музее.

«Выражаем сердечную благодарность Михаилу за плодотворное сотрудничество на протяжении многих лет и содействие в выполнении нашей общей миссии по популяризации истории и культуры!» - добавили в музее.