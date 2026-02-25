 
Общество

Директор Вернявинской школы в Палкинском округе привлечен к административной ответственности

Прокуратура Палкинского округа проводит меры по противодействию нарушениям трудовых прав граждан. В рамках проверки исполнения трудового законодательства прокуратура проверила МБОУ «Вернявинская средняя школа» Палкинского округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

В ходе проверки установили, что директор образовательной организации нарушил правила начисления и выплаты заработной платы, а также охраны труда. Директор не обеспечил работников школы средствами индивидуальной защиты, не разъяснил условия и охрану труда на рабочих местах, а также информацию о профессиональных рисках и мерах защиты от вредных факторов.

По выявленным нарушениям прокурор Палкинского округа возбудил два дела об административном правонарушении в отношении директора школы. Эти дела касаются ч. 1 ст. 5.27.1 и ч. 6 ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

В результате рассмотрения дел Северо-Западная межрегиональная государственная инспекция труда привлекла виновное лицо к административной ответственности.

