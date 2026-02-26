Глава Локнянского округа принял участие в Форуме электоральных специалистов в Петербурге

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин принял участие в IV Форуме электоральных специалистов «Санкт-Петербург: город трех выборов». Об этом глава муниципалитета сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / Telegram

Иван Белугин выступил перед экспертным клубом Петербурга и поделился опытом работы военно-гражданской администрации Бериславского района Херсонской области в августе–сентябре 2022 года. Они также поговорили о практических управленческих решениях в сложный период: как выстраивалась работа на территории, как обеспечивалась жизнедеятельность района и какие выводы из этого опыта можно применить сегодня.