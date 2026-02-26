 
Общество

Онлайн-сервисам с 1 марта запретят навязывать подписки

0

С 1 марта 2026 года сервисы не смогут списывать деньги по онлайн-подпискам, если человек удалил информацию о банковской карте или отозвал согласие, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»).

«С 1 марта 2026 года вступает в силу закон № 376-ФЗ. Формально — это про подписки. По сути  — это про изменение правил в цифровой экономике. Последние годы бизнес научился зарабатывать не только на продукте, но и на человеческой забывчивости. Подписочная модель строится на автопродлении: человек подключил сервис, воспользовался пробным периодом — и дальше деньги списываются автоматически. Часто пользователь уже не пользуется услугой, но платит по инерции. Это называется "инерционная монетизация" — и в мире это огромный рынок. Новый закон ломает именно эту модель. Теперь если человек удалил карту или отозвал согласие — списаний быть не может. Согласие должно быть действующим, а не когда-то поставленной галочкой», — сказал Дмитрий Гусев.

Депутат также отметил, что речь идет не о борьбе с цифровыми сервисами, а о балансе: «Подписочная экономика остается, но она должна быть прозрачной. Если сервис ценен — человек его продлит сам. Если он держится только на сложности отмены — значит, проблема в сервисе».

Дмитрий Гусев не исключил, что некоторые платформы попробуют адаптироваться: менять формулировки договоров, иначе описывать модель доступа к контенту, и это, по его словам, нормальная рыночная реакция, но принцип уже закреплен: деньги списываются только при реальном согласии пользователя.

«По сути, это первый шаг к более широкому регулированию цифровых контрактов. Мы постепенно уходим от модели "мелкий шрифт и скрытые условия" к модели прозрачного цифрового договора. Цифровая среда — это уже не эксперимент. Это повседневная жизнь миллионов людей. И там должны действовать такие же чёткие правила защиты потребителя, как и в офлайне. Этот межфракционный закон — как раз про это. Не против бизнеса. А за честные правила игры», — подытожил парламентарий.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026