Онлайн-сервисам с 1 марта запретят навязывать подписки

С 1 марта 2026 года сервисы не смогут списывать деньги по онлайн-подпискам, если человек удалил информацию о банковской карте или отозвал согласие, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»).

«С 1 марта 2026 года вступает в силу закон № 376-ФЗ. Формально — это про подписки. По сути — это про изменение правил в цифровой экономике. Последние годы бизнес научился зарабатывать не только на продукте, но и на человеческой забывчивости. Подписочная модель строится на автопродлении: человек подключил сервис, воспользовался пробным периодом — и дальше деньги списываются автоматически. Часто пользователь уже не пользуется услугой, но платит по инерции. Это называется "инерционная монетизация" — и в мире это огромный рынок. Новый закон ломает именно эту модель. Теперь если человек удалил карту или отозвал согласие — списаний быть не может. Согласие должно быть действующим, а не когда-то поставленной галочкой», — сказал Дмитрий Гусев.

Депутат также отметил, что речь идет не о борьбе с цифровыми сервисами, а о балансе: «Подписочная экономика остается, но она должна быть прозрачной. Если сервис ценен — человек его продлит сам. Если он держится только на сложности отмены — значит, проблема в сервисе».

Дмитрий Гусев не исключил, что некоторые платформы попробуют адаптироваться: менять формулировки договоров, иначе описывать модель доступа к контенту, и это, по его словам, нормальная рыночная реакция, но принцип уже закреплен: деньги списываются только при реальном согласии пользователя.

«По сути, это первый шаг к более широкому регулированию цифровых контрактов. Мы постепенно уходим от модели "мелкий шрифт и скрытые условия" к модели прозрачного цифрового договора. Цифровая среда — это уже не эксперимент. Это повседневная жизнь миллионов людей. И там должны действовать такие же чёткие правила защиты потребителя, как и в офлайне. Этот межфракционный закон — как раз про это. Не против бизнеса. А за честные правила игры», — подытожил парламентарий.