Псковские ветераны СВО могут получить проездные до реабилитационных центров Соцфонда

С 2026 года расширен механизм оплаты проезда участников специальной военной операции на лечение в центры реабилитации Социального фонда России. Теперь ветераны могут сразу оформить проездной билет. Это позволит им не тратить собственные средства и в дальнейшем не обращаться за их компенсацией, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении фонда.

«Ранее возмещение стоимости проезда осуществлялось по компенсационной схеме. Участники СВО сначала оплачивали дорогу самостоятельно, а затем отделение Социального фонда по Псковской области возвращало потраченные средства. Новая мера позволяет демобилизованным участникам СВО сразу оформить электронный талон на проездной билет, избавляя их от необходимости тратить собственные деньги и в дальнейшем обращаться за их компенсацией. Проездные билеты предоставляются на все виды транспорта. Проездной оформят одновременно с одобрением заявки на лечение», – рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Отметим, что специалисты отделения Социального фонда по Псковской области обеспечивают персональное сопровождение участников СВО, оказывая консультационную поддержку и помогая в оформлении необходимых документов на всех этапах подготовки к лечению и его прохождения.

Сегодня для ветеранов СВО доступны 12 реабилитационных центров, расположенных в Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Кемеровской, Кировской, Омской, Томской, Московской и Тюменской областях, в Республике Хакасия и Краснодарском крае. Граждане сами выбирают удобное время для поездки, а специалисты центров обеспечивают персональное сопровождение.

С 2026 года родственники псковских ветеранов СВО могут бесплатно сопровождать их на реабилитацию и лечение в случае, если это рекомендовано по медицинским показаниям или участник специальной военной операции имеет I группу инвалидности.

Чтобы получить направление в реабилитационный центр, следует подать заявление на портале госуслуг, в любую клиентскую службу отделения СФР по Псковской области или в МФЦ.

Вместе с заявлением прилагаются документы медучреждения, которые подтверждают наличие показаний и отсутствие противопоказаний к медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению.

При необходимости региональное отделение СФР самостоятельно запросит необходимые документы у медицинской организации. Обращение будет рассмотрено специалистами в течение двух рабочих дней, а итоговое решение сообщат ветерану на следующий день после утверждения.

По вопросам можно обратиться в единый контакт-центр (ЕКЦ): 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).