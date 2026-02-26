Повар из Себежа прошел в следующий этап телешоу «Молодые ножи. Новая кровь»

В новом выпуске реалити-шоу «Молодые ножи. Новая кровь» на «Пятнице!» 22-летний повар из Себежа Владислав Павлов прошел в следующий этап.

Фото здесь и далее: канал «Пятница!»

Первым испытанием стало угадывание продукта по фото его разреза и приготовление блюда. Владиславу Павлову достался батат, из которого он приготовил салат и получил оценку 3.

Затем участники прошли мастер-класс по заточке ножей от шефов Ильи Захарова и Анастасии Костюренко. Во втором испытании участникам необходимо было нарезать любой продукт на бруски и построить из них башню. У Владислава Павлова получилась самая высокая башня, но, к сожалению, разрушилась до начала проверки. В последние секунды он смог восстановить конструкцию, и, хотя она вышла уже менее высокой и аккуратной, шефы оценили работу на 4.

После этого участники посетили мастер-класс по этикету, где научились правильно есть различные блюда. Мастер похвалила Владислава Павлова за то, что он «расправился» с фалангой краба, используя верные приборы. Участники также научились правильно употреблять артишоки, бургеры, лапшу быстрого приготовления и бананы.

В последнем испытании участникам нужно было приготовить яйцо по-шотландски — за это задание большинство участников, в том числе и Владислав Павлов, получили «черную метку». Некоторые участники не смогли сдержать слез. В конце выпуска Владислав Павлов шутливо сравнил общежитие, где живут участники, с Марианской впадиной, так как все ходят с черными метками.

В результате покинул шоу Виктор Щеглов, который с начала проекта получил наибольшее количество черных меток, а Владислав Павлов продолжит борьбу за победу в реалити-шоу.

Напомним, что второй сезон кулинарного реалити «Молодые ножи. Новая кровь» стартовал 18 февраля на «Пятнице!». 22-летний повар из Себежа Владислав Павлов работает в кафе кондитерской «Сладкое небо» в Великих Луках и мечтает стать известным шеф-поваром.

Участникам необходимо сдать три экзамена для поступления в кулинарный колледж Константина Ивлева, а победитель проекта получит денежный приз и работу в премиум-ресторане Birch в Дубае.