 
Общество

В Локне пройдет концерт в честь 82-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков

0

Жители Локнянского округа 26 февраля отметят 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В рамках праздничных мероприятий в Локне сегодня состоится концертная программа «Жизнь – Родине, честь – никому!», сообщил глава Локнянского округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.

Концерт начнется в 17:00 в Локнянском культурно-досуговом центре.

«Для нас это не просто дата в календаре. Это память о подвиге тех, кто отстоял родную землю, кто ценой собственной жизни подарил нам право жить, работать, растить детей под мирным небом. Мы обязаны сохранить эту память и передать её следующим поколениям», - подчеркнул Иван Белугин.

В этот вечер перед жителями района выступит Военный оркестр 104-го Гвардейского Краснознаменного орденов Кутузова и Александра Невского десантно-штурмового полка под руководством военного дирижёра гвардии старшего лейтенанта Ильи Гаврюсева. 

В рамках проведения мероприятия будет организован благотворительный сбор для бойцов на передовой. Все собранные средства локнянский штаб «Мы вместе. Позывной "СВОи"» направит на закупку гуманитарной помощи, медикаментов и техники. 

«Приглашаю всех жителей и гостей района прийти на концерт, чтобы вместе вспомнить нашу историю, почтить память павших, выразить благодарность поколению победителей, поддержать героев нашего времени!» - призвал глава округа.

Напомним, освобождение юга района от немецко-фашистских захватчиков началось в 1943 году силами 254-го гвардейского полка 56-й гвардейской стрелковой дивизии. В составе одного из батальонов был и автоматчик Александр Матросов. 27 февраля он совершил подвиг, закрыв грудью амбразуру вражеского дзота, тем самым обеспечив продвижение своего батальона. В начале февраля 1944 части 33-й гвардейской стрелковой дивизии, входившие в состав 22-й армии, перешли в решительное наступление в районе станции Локня. В освобождении района участвовала 115-я Краснознаменная Холмско-Берлинская стрелковая дивизия, 856-й отдельный артиллерийский полк сибиряков-добровольцев, 287-й танковый полк, 211-й артиллерийский полк, 65-я штурмовая бригада, 44-я лыжная бригада, 211-й отряд разминирования.

За 31 месяц оккупации Локнянскому району был нанесен колоссальный урон. Уничтожены тысячи хозяйств и сотни деревень, разрушены почти все колхозы. Свыше 4 тысяч воинов не вернулось с фронтов Великой Отечественной войны.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Белугин Иван Дмитриевич

Белугин Иван Дмитриевич

Глава Локнянского муниципального округа Псковской области.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026