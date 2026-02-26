В Локне пройдет концерт в честь 82-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Жители Локнянского округа 26 февраля отметят 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В рамках праздничных мероприятий в Локне сегодня состоится концертная программа «Жизнь – Родине, честь – никому!», сообщил глава Локнянского округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.

Концерт начнется в 17:00 в Локнянском культурно-досуговом центре.

«Для нас это не просто дата в календаре. Это память о подвиге тех, кто отстоял родную землю, кто ценой собственной жизни подарил нам право жить, работать, растить детей под мирным небом. Мы обязаны сохранить эту память и передать её следующим поколениям», - подчеркнул Иван Белугин.

В этот вечер перед жителями района выступит Военный оркестр 104-го Гвардейского Краснознаменного орденов Кутузова и Александра Невского десантно-штурмового полка под руководством военного дирижёра гвардии старшего лейтенанта Ильи Гаврюсева.

В рамках проведения мероприятия будет организован благотворительный сбор для бойцов на передовой. Все собранные средства локнянский штаб «Мы вместе. Позывной "СВОи"» направит на закупку гуманитарной помощи, медикаментов и техники.

«Приглашаю всех жителей и гостей района прийти на концерт, чтобы вместе вспомнить нашу историю, почтить память павших, выразить благодарность поколению победителей, поддержать героев нашего времени!» - призвал глава округа.

Напомним, освобождение юга района от немецко-фашистских захватчиков началось в 1943 году силами 254-го гвардейского полка 56-й гвардейской стрелковой дивизии. В составе одного из батальонов был и автоматчик Александр Матросов. 27 февраля он совершил подвиг, закрыв грудью амбразуру вражеского дзота, тем самым обеспечив продвижение своего батальона. В начале февраля 1944 части 33-й гвардейской стрелковой дивизии, входившие в состав 22-й армии, перешли в решительное наступление в районе станции Локня. В освобождении района участвовала 115-я Краснознаменная Холмско-Берлинская стрелковая дивизия, 856-й отдельный артиллерийский полк сибиряков-добровольцев, 287-й танковый полк, 211-й артиллерийский полк, 65-я штурмовая бригада, 44-я лыжная бригада, 211-й отряд разминирования.

За 31 месяц оккупации Локнянскому району был нанесен колоссальный урон. Уничтожены тысячи хозяйств и сотни деревень, разрушены почти все колхозы. Свыше 4 тысяч воинов не вернулось с фронтов Великой Отечественной войны.