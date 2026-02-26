МТС запустила бесплатный Wi-Fi для жителей Псковской области

Цифровая экосистема МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi в салонах собственной розничной сети в пяти городах Псковской области. Сеть доступна для всех жителей и гостей региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.
Фото: МТС
Специалисты запустили бесплатный интернет в салонах связи в Пскове, Острове, Великих Луках, Невеле и Порхове. Для подключения достаточно выбрать в списке доступных сетей точку доступа MTS_Free и пройти простую авторизацию по номеру телефона. К бесплатному Wi-Fi могут подключиться все жители региона, независимо от того, услугами какого оператора связи они пользуются. Скорость соединения до 10 Мбит/сек позволит комфортно общаться в мессенджерах и социальных сетях, пользоваться различными онлайн-сервисами, вызывать такси и совершать банковские переводы, уточнили в компании. Одновременно к каждой точке доступа могут подключаться порядка 30 абонентов.
Бесплатная сеть Wi-Fi доступна в салонах связи по следующим адресам:
- г. Псков: ул. Вокзальная ул, 23/3, ул. Карла Маркса, 8, ул. Киселева, 16, Рижский пр-кт, 16, Рижский пр-кт, 31;
- г. Остров, ул. Ленина, 1;
- г. Великие Луки, пр-кт Ленина, 59/2;
- г. Невель, Комсомольская ул, 30;
- г. Порхов, пр-кт Ленина, 29а.