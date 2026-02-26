 
Общество

МТС запустила бесплатный Wi-Fi для жителей Псковской области

0

Цифровая экосистема МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi в салонах собственной розничной сети в пяти городах Псковской области. Сеть доступна для всех жителей и гостей региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании. 

Фото: МТС

Специалисты запустили бесплатный интернет в салонах связи в Пскове, Острове, Великих Луках, Невеле и Порхове. Для подключения достаточно выбрать в списке доступных сетей точку доступа MTS_Free и пройти простую авторизацию по номеру телефона. К бесплатному Wi-Fi могут подключиться все жители региона, независимо от того, услугами какого оператора связи они пользуются. Скорость соединения до 10 Мбит/сек позволит комфортно общаться в мессенджерах и социальных сетях, пользоваться различными онлайн-сервисами, вызывать такси и совершать банковские переводы, уточнили в компании. Одновременно к каждой точке доступа могут подключаться порядка 30 абонентов.

«Мы понимаем, насколько важно сегодня оставаться на связи. Запуск бесплатного Wi-Fi в салонах связи Псковской области – это дополнительная возможность для жителей быстро решить рабочие и личные вопросы, получить доступ к цифровым сервисам или связаться с близкими. Мы продолжим развивать цифровую инфраструктуру в области, чтобы обеспечить комфорт жителям и гостям региона», – отметил директор МТС в Псковской области Дмитрий Гладышев.

Бесплатная сеть Wi-Fi доступна в салонах связи по следующим адресам:

  • г. Псков: ул. Вокзальная ул, 23/3, ул. Карла Маркса, 8, ул. Киселева, 16, Рижский пр-кт, 16, Рижский пр-кт, 31;
  • г. Остров, ул. Ленина, 1;
  • г. Великие Луки, пр-кт Ленина, 59/2;
  • г. Невель, Комсомольская ул, 30;
  • г. Порхов, пр-кт Ленина, 29а. 
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026