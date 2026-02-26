 
Общество

«Триумвират»: 4 года с начала СВО, жизнь в цифровом лагере и во всем виноваты «варяги»?

Слушайте в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Триумвират».

Темы, которые сегодня будут в центре внимания ведущих Максима Костикова, Олега Добрынина и Константина Калиниченко:

  • 4 года с начала СВО. Как с 2022 года изменился мир, наша страна и общество?
  • Жизнь в цифровом лагере. Почему мы так зависимы от цифровых сервисов?
  • Во всем виноваты «варяги»? Зависят ли профессиональные компетенции и эффективность управленца от того, местный он или нет?

