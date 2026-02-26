Противодействие БПЛА и подрывы ж/д путей усложняли работу псковской полиции в 2025 году

Противодействие БПЛА и подрывы железнодорожных путей в Плюсском округе усложняли работу псковской полиции в 2025 году, заявил во время отчета замначальника УМВД России по Псковской области Сергей Еременко на сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: сайт УМВД России по Псковской области

«В 2025 году органы внутренних дел, как и все региональные госорганы, работали в условиях существующих рисков и угроз осложнения оперативной обстановки на территории обслуживания, связанных с попытками деструктивных сил на фоне специальной военной операции создать напряженность. Противодействие беспилотным летательным аппаратам, два факта повреждения железнодорожных путей в Плюсском округе. К сожалению, это реалии оперативной обстановки региона», — заявил во время отчета по работе в 2025 году замначальника УМВД России по Псковской области Сергей Еременко.

Замначальника УМВД перечислил приоритетные направлениями в деятельности полиции: миграция населения, информационное поле, противодействие вовлечению молодежи в преступную деятельность, обеспечение правопорядка.