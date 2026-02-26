Четверо мировых судей назначены на посты в Псковской области

Четыре мировые судьи в городе Пскове, Пушкиногорском, Локнянском и Гдовском муниципальных округах приступят к своим обязанностям, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с 52-й сессии Псковского областного Собрания депутатов.

На должность мирового судьи в Локнянском муниципальном округе назначили Олесю Незамаеву. Ее стаж в области юриспруденции составляет 15 лет.

В Пушкиногорском округе мировым судьей будет Марина Касарицкая. Она родилась в 1979 году в городе Пскове. Имеет высшее юридическое образование. Общий стаж работы по юридической профессии с момента получения высшего юридического образования - 19 лет и семь месяцев. С октября 2014 года по июнь 2017 года являлась помощником судьи Псковского городского суда. С июня 2017 года по ноябрь 2022 год была помощником председателя Псковского городского суда. С ноября 2022 года по март 2023 года - помощником судьи Псковского городского суда. С марта 2023 года по настоящее время Марина Касарицкая является мировым судьей судебного участка №43 в Пскове. Стаж в должности судьи - 2 года 10 месяцев.

На должность мирового судьи Гдовского округа назначили Сергея Сидякова. Он родился в городе Пскове. Имеет высшее юридическое образование. Общий стаж работы в области юриспруденции - шесть лет и шесть месяцев. С февраля 2022 года по настоящее время Сергей Сидяков является следователем по особо важным делам Псковского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

На должность мирового судьи судебного участка №43 в городе Пскове назначили Полину Касьяненко. Она родилась в 1986 году в Пскове. Имеет высшее юридическое образование. С апреля 2023 года по настоящее время Полина Касьяненко является мировым судьей судебного участка №16 в Пушкиногорском муниципальном округе. Стаж в должности судьи – два года и восемь месяцев.

«Поздравляем вас с назначением и желаем вам плодотворной работы», - сказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Депутатами принято положительное решение по всем кандидатам путем тайного голосования.