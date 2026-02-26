 
Общество

Стало известно, каких сотрудников больше всего не хватает в псковском УМВД

0

Общий некомплект в УМВД РФ Псковской области составляет 19%, заявил во время отчета по работе в 2025 году замначальника УМВД Сергей Еременко на сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

При этом в некоторых муниципалитетах некомплект штатного состава составляет 30-35%. Главной причиной оттока сотрудников остаются низкие зарплаты, ключевая поддерживающая мера на сегодня - поощрения губернатора.

В Псковской области некомплект личного состава - 19,4%, в СЗФО - 21,9%, а в среднем по России - 22,8%.

Конкретно в нашем регионе не хватает сотрудников: уголовного розыска - 22,4%, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков - 23,9%; участковых уполномоченных полиции - 24,4%; следствия - 26,4%; дознания - 27,8%; патрульно-постовой службы - 29,2%. 

Ранее сообщалось, что в связи с дефицитом личного состава МВД подготовило проект приказа, позволяющий наделить полицейскими полномочиями сотрудников, не являющихся полицейскими.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026