Стало известно, каких сотрудников больше всего не хватает в псковском УМВД

Общий некомплект в УМВД РФ Псковской области составляет 19%, заявил во время отчета по работе в 2025 году замначальника УМВД Сергей Еременко на сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

При этом в некоторых муниципалитетах некомплект штатного состава составляет 30-35%. Главной причиной оттока сотрудников остаются низкие зарплаты, ключевая поддерживающая мера на сегодня - поощрения губернатора.

В Псковской области некомплект личного состава - 19,4%, в СЗФО - 21,9%, а в среднем по России - 22,8%.

Конкретно в нашем регионе не хватает сотрудников: уголовного розыска - 22,4%, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков - 23,9%; участковых уполномоченных полиции - 24,4%; следствия - 26,4%; дознания - 27,8%; патрульно-постовой службы - 29,2%.

Ранее сообщалось, что в связи с дефицитом личного состава МВД подготовило проект приказа, позволяющий наделить полицейскими полномочиями сотрудников, не являющихся полицейскими.